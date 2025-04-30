Омск-Информ
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·Общество

При этом другие вредные вещества в воздухе не накапливались.
Вчера, 29 апреля, в Омске был высокий уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, превышение предельно-допустимой концентрации пыли зафиксировали во всех пяти округах:
  • 8,8 ПДК в Октябрьском округе;
  • 5,5 ПДК в Советском округе;
  • 3,8 ПДК в Ленинском округе;
  • 3,4 ПДК в Центральном округе;
  • 2,4 ПДК в Кировском округе.
Отметим, что вчера в Омской области бушевал очень сильный ветер. Его порывы достигали 25 м/с.
Андрей Андреев
·Общество

При этом другие вредные вещества в воздухе не накапливались.
Вчера, 29 апреля, в Омске был высокий уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, превышение предельно-допустимой концентрации пыли зафиксировали во всех пяти округах:
  • 8,8 ПДК в Октябрьском округе;
  • 5,5 ПДК в Советском округе;
  • 3,8 ПДК в Ленинском округе;
  • 3,4 ПДК в Центральном округе;
  • 2,4 ПДК в Кировском округе.
Отметим, что вчера в Омской области бушевал очень сильный ветер. Его порывы достигали 25 м/с.
Андрей Андреев