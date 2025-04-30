33-летний хоккеист три года играл за клубы НХЛ «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Появилась свежая информация об игроках, которых бы омский «Авангард» хотел увидеть в своем составе. По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, в сферу интересов омичей попал габаритный 33-летний защитник Алексей Марченко из «Ак Барса». При росте 188 см он весит 95 кг.

– Почти уверен, что совсем скоро он поработает с главным тренером Ги Буше, – заявил Зислис в телеграм-канале.

Воспитанник клуба ЦСКА брал в его составе Кубок Харламова в 2011 году и Кубок Гагарина в 2019 году. Кроме того, с 2014 по 2017 г. Алексей Марченко играл за американский клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». А в 2017 году выступал за канадский «Торонто Мэйпл Лифс». После завершения карьеры вернулся в ЦСКА, где провел три сезона. Далее два года играл за «Локомотив». С 2023 года защитник в «Ак Барсе».

В сезоне-2024/25 на счету Алексея Марченко 66 матчей регулярного чемпионата КХЛ и 13 (1+12) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф защитник провел 13 матчей и отдал три голевые передачи при показателе полезности «+1».