Омск-Информ
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·Происшествия

В учебном заведении проводят учения.
Сегодня утром омичи заметили сотрудников ФСБ около школы № 24 на бульваре Архитекторов. Горожане опубликовали кадры с места происшествия в соцсетях.
– В школе проводятся всероссийские учения по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников объектов образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом, – уточнили в администрации Омска.
Учения проводят, чтобы подготовить охранников, учителей и детей к террористической угрозе.
Андрей Андреев
·Происшествия

В учебном заведении проводят учения.
Сегодня утром омичи заметили сотрудников ФСБ около школы № 24 на бульваре Архитекторов. Горожане опубликовали кадры с места происшествия в соцсетях.
– В школе проводятся всероссийские учения по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников объектов образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом, – уточнили в администрации Омска.
Учения проводят, чтобы подготовить охранников, учителей и детей к террористической угрозе.
Андрей Андреев