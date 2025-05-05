Старшеклассники побывали на экскурсии на заводе.

Старшеклассники из Одесской средней школы и Исилькульского лицея посетили площадку завода «Полиом» во время всероссийской акции «Неделя без турникетов». Экскурсионный маршрут по традиции пролегал через лабораторный комплекс, операторную цеха полимеризации, а также отделение экструзии и склад готовой продукции.

– Благодаря «Неделе без турникетов» школьники даже удаленных от города районов могут посетить промышленные предприятия и представить себя на месте любого сотрудника, – сказал генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов. – 15 % работников нашего завода – это молодежь до 30 лет, с особыми ценностями. В ходе таких визитов мы демонстрируем, что современная химия – это наука будущего, где полипропилен становится материалом, улучшающим качество жизни. На наших экскурсиях посетители узнают об экологичном производстве, цифровых технологиях и рециклинге полимеров. Особенно ценно, что такие мероприятия помогают молодым специалистам, даже без опыта работы, но с гибким мышлением, увидеть потенциал отрасли и сделать первые шаги к построению карьеры в современной химической промышленности.

Школьники, стоящие на пороге выбора профессии, примерили на себя роль химиков: изучили все тонкости производства полимеров, увидели современные системы автоматизации, подержали в руках образцы готовой продукции. Также ребята посетили лаборатории физико-механических испытаний, хроматографии и химического анализа. Здесь же студенты получили консультации о трудоустройстве.

– Все чисто, современно, техника на уровне, как в фантастическом фильме, – рассказал ученик 11-го класса Исилькульского лицея Дмитрий Филков. – Нам показали, как делают полипропилен, рассказали, где его используют, – это невероятно интересно! Понравилось, что на предприятии серьезно относятся к экологии и безопасности. Сотрудники молодцы, все объяснили, ответили на вопросы, создали классную атмосферу. Некоторые из нас даже загорелись идеей работать у вас! Спасибо «Полиому» за теплый прием и яркие впечатления!

Мама Димы Оксана Филкова, которая сопровождала ребят, тоже осталась под приятным впечатлением.

– Дети от увиденного были в полном восторге, – сказала она. – Можно сказать, что «Полиом» полностью развеял мифы о работе на заводе. Один из них гласит, что на производстве тяжелый и грязный труд. Здесь же мы убедились в обратном. Кругом идеальная чистота и современные технологии. Думаю, что у парней и девушек, которые побывали на заводе, теперь появилось твердое желание получить высшее техническое образование.

Всего за апрельскую акцию «Неделя без турникетов» на «Полиоме» побывало более 50 школьников и студентов, а также преподавателей профильных предметов. Цель акции – формирование интереса молодежи к инженерным, техническим и рабочим профессиям, знакомство с производством «изнутри» и помощь в осознанном выборе профессионального пути. Предприятие каждый год участвует в инициативе Союза машиностроителей, и этот сезон – не исключение.