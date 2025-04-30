Омск-Информ
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·Происшествия

52-летний подозреваемый работает водителем.

Омские силовики расследуют уголовное дело по факту обнаружения 14 апреля за гаражами в Центральном округе г. Омска тела 20-летней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователи и криминалисты установили личность погибшей и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за развратные действия 52-летний мужчина, работавший водителем.

По версии следствия, подозреваемый во время ссоры задушил девушку. А потом, чтобы скрыть следы преступления, на своем автомобиле вывез тело в безлюдное место.

Следователем подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Омича заключили под стражу.

·Происшествия

52-летний подозреваемый работает водителем.

Омские силовики расследуют уголовное дело по факту обнаружения 14 апреля за гаражами в Центральном округе г. Омска тела 20-летней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователи и криминалисты установили личность погибшей и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за развратные действия 52-летний мужчина, работавший водителем.

По версии следствия, подозреваемый во время ссоры задушил девушку. А потом, чтобы скрыть следы преступления, на своем автомобиле вывез тело в безлюдное место.

Следователем подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Омича заключили под стражу.