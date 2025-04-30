Омск-Информ
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·Общество

Пять регионов войдут в список с температурой на 1-1,5 градуса выше нормы.

Гидрометцентр России обнародовал прогноз на май 2025 года. Согласно ему, в целом ряде регионов ожидается аномально теплая погода. В частности, Тюменская, Новосибирская и Омская области, юг Ханты-Мансийского автономного округа и север Красноярского края войдут в перечень с температурой на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

При этом количество осадков будет близким к норме, без отклонений. Средняя температура мая в регионе составляет +13 градусов.

·Общество

Пять регионов войдут в список с температурой на 1-1,5 градуса выше нормы.

Гидрометцентр России обнародовал прогноз на май 2025 года. Согласно ему, в целом ряде регионов ожидается аномально теплая погода. В частности, Тюменская, Новосибирская и Омская области, юг Ханты-Мансийского автономного округа и север Красноярского края войдут в перечень с температурой на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

При этом количество осадков будет близким к норме, без отклонений. Средняя температура мая в регионе составляет +13 градусов.