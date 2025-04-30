Легенда омского клуба заявил, что если бы «ястребы» не попали на ярославскую команду, они бы прошли дальше в Кубке Гагарина.

Легендарный нападающий и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высоко оценил игру «ястребов» в плей-офф. Более того, спортсмен уверен, что идеальный финал уже состоялся – в серии матчей ¼ плей-офф между «Авангардом» и «Локомотивом». Тогда омичам не хватило немного выносливости, они уступили ярославскому клубу со счетом 2:3.

Сушинский заявил, что омичи могли бы дойти до полуфинала.

– Идеальный финал? Он уже состоялся – я про серию «Авангарда» с «Локомотивом». С той игрой, которую показывал Омск, если бы не попали на Ярославль, думаю, они бы прошли дальше в Кубке Гагарина, – цитирует Сушинского «Советский спорт».

На следующий год спортсмен, получивший среди болельщиков прозвище Су-33, не стал загадывать.

– Возьмут ли они Кубок в следующем году с Буше, не знаю. Загадывать нельзя. Трофей только один, а победить хотят все. Так что тут все зависит от того, как все сложится. Вот видите, одного гола «Авангарду» сейчас не хватило, и они уже в отпуске. Забей один гол, и играли бы с Уфой. Это плей-офф, – добавил Сушинский.

Сейчас в полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» играет с «Салаватом Юлаевым». И Максим Сушинский предположил, что ярославцы обойдут команду из Уфы.