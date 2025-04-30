Запрет коснется основных площадок, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

В период празднования Дня Весны и Труда, а также Дня Победы в Омске будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков в местах проведения культурно-массовых мероприятий.

Как сообщил мэр города Сергей Шелест, весь алкоголь, включая пиво, прекратят реализовывать за 2 часа до начала того или иного события и в течение 2 часов после его окончания.

Запрет коснется территории, прилегающей к «G-Drive Арене», «Омской крепости», бульвара Победы, парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, парка Победы и целого ряда других площадок, где будут проходить праздничные мероприятия.