Экс-футболист сборной России признался, что переживал за омичей, но теперь фаворитами Кубка Гагарина считает «Трактор» и «Динамо».

Бывший футболист сборной России, а ныне президент омского ФК «Иртыш» Дмитрий Сычев в интервью «Матч ТВ» назвал главных претендентов на победу в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Сычев является поклонником хоккея и сам время от времени выходит на лед в товарищеских матчах.

– Хотелось бы сказать «Авангард», но омичи в бескомпромиссной борьбе, к сожалению, уступили «Локомотиву» во втором овертайме седьмого матча. Тяжело переключить фокус на полуфиналы. Все эмоции и весь интерес были у меня в серии «Авангарда», – отметил Сычев.

По его мнению, ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев» также заслуживают внимания – особенно последняя команда, которая, по словам Сычева, продемонстрировала яркий и эмоциональный хоккей под руководством Виктора Козлова. Однако главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина он все же считает победителя пары «Трактор» – «Динамо».