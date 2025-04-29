Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель большегруза заблокировал проезд транспорта и устроил пробку.
Сегодня днем в центре Омска, на пересечении проспекта Маркса и улицы Маяковского, водитель большегрузного автомобиля заблокировал проезд. Как сообщает портал «Om1», фура на повороте застряла в проводах контактной троллейбусной сети.
Как сообщили в мэрии, большегруз заблокировал движение ненадолго. Проблему удалось решить за 15 минут.
·Происшествия

Водитель большегруза заблокировал проезд транспорта и устроил пробку.
Сегодня днем в центре Омска, на пересечении проспекта Маркса и улицы Маяковского, водитель большегрузного автомобиля заблокировал проезд. Как сообщает портал «Om1», фура на повороте застряла в проводах контактной троллейбусной сети.
Как сообщили в мэрии, большегруз заблокировал движение ненадолго. Проблему удалось решить за 15 минут.