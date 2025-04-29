Омск-Информ
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·Общество

Преступление на почве ревности расследует Следственный комитет.

Сотрудники СУ СК России по Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины, проживающего в Усть-Ишимском районе. В преступлении подозревается его 49-летний односельчанин.

По данным следствия, в ночь на 25 апреля фигурант, испытывая ревность к своей жене, нанес несколько ударов ножом мужчине, который младше его на 15 лет. Раны оказались смертельными.

В данный момент подозреваемый арестован, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Олег Кипорук
·Общество

Преступление на почве ревности расследует Следственный комитет.

Сотрудники СУ СК России по Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины, проживающего в Усть-Ишимском районе. В преступлении подозревается его 49-летний односельчанин.

По данным следствия, в ночь на 25 апреля фигурант, испытывая ревность к своей жене, нанес несколько ударов ножом мужчине, который младше его на 15 лет. Раны оказались смертельными.

В данный момент подозреваемый арестован, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Олег Кипорук