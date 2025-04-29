Омск-Информ
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·Общество

Попасть на прием можно будет только до 14:00.
Омский минздрав опубликовал график работы поликлиник во время майских праздников: 1–4 мая и 8–11 мая. Принимать пациентов в эти дни будут с 9:00 до 14:00.
Вызовы терапевтов и педиатров на дом будут принимать с 9:00 до 14:00. Выходы на дом планируются с 9:00 до 15:30.
Дополнительно в детских поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи – с 9:00 до 18:00.
Скорая помощь, кабинет неотложной офтальмологической помощи и травмпункты будут работать в обычном режиме.
Андрей Андреев
·Общество

Попасть на прием можно будет только до 14:00.
Омский минздрав опубликовал график работы поликлиник во время майских праздников: 1–4 мая и 8–11 мая. Принимать пациентов в эти дни будут с 9:00 до 14:00.
Вызовы терапевтов и педиатров на дом будут принимать с 9:00 до 14:00. Выходы на дом планируются с 9:00 до 15:30.
Дополнительно в детских поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи – с 9:00 до 18:00.
Скорая помощь, кабинет неотложной офтальмологической помощи и травмпункты будут работать в обычном режиме.
Андрей Андреев