Попасть на прием можно будет только до 14:00.

Омский минздрав опубликовал график работы поликлиник во время майских праздников: 1–4 мая и 8–11 мая. Принимать пациентов в эти дни будут с 9:00 до 14:00.

Вызовы терапевтов и педиатров на дом будут принимать с 9:00 до 14:00. Выходы на дом планируются с 9:00 до 15:30.

Дополнительно в детских поликлиниках будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи – с 9:00 до 18:00.

Скорая помощь, кабинет неотложной офтальмологической помощи и травмпункты будут работать в обычном режиме.