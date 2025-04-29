Омск-Информ
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·Происшествия

Девочка попала в больницу.
Вчера, 28 апреля, на проспекте Мира в Омске случилась дорожная авария. Около в 15:50 часов на пересечении с улицей Нефтезаводская сбили 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу.
Предположительно, авария произошла на пешеходном переходе, а виновником был велосипедист или человек на самокате.
– Ребенок упал, ударился головой о землю. Тот, кто совершил наезд, скрылся. Вставать девочке помогали прохожие. После этого ребенка отвезли в травматологию, диагноз – сотрясение мозга, многочисленные ушибы тела, частичная амнезия, – сообщает автор поста.
Родные девочки сами ищут виновника. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе ГИБДД, информация об этом дорожно-транспортном происшествии им не поступала.
Андрей Андреев
·Происшествия

Девочка попала в больницу.
Вчера, 28 апреля, на проспекте Мира в Омске случилась дорожная авария. Около в 15:50 часов на пересечении с улицей Нефтезаводская сбили 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу.
Предположительно, авария произошла на пешеходном переходе, а виновником был велосипедист или человек на самокате.
– Ребенок упал, ударился головой о землю. Тот, кто совершил наезд, скрылся. Вставать девочке помогали прохожие. После этого ребенка отвезли в травматологию, диагноз – сотрясение мозга, многочисленные ушибы тела, частичная амнезия, – сообщает автор поста.
Родные девочки сами ищут виновника. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе ГИБДД, информация об этом дорожно-транспортном происшествии им не поступала.
Андрей Андреев