Здание площадью почти 700 «квадратов» продают по стартовой цене 2,5 миллиона рублей.

Местные власти выставили на аукцион блок цехов, расположенный в рабочем поселке Муромцево, на севере Омской области. Объект находится в муниципальной собственности и впервые предложен к приватизации.

Речь идет об одноэтажном здании площадью 689,3 квадратного метра, построенном в 1970 году из железобетонных плит. Кадастровая стоимость недвижимости составляет 131,4 миллиона рублей.

Стартовая цена лота установлена на уровне 2,5 миллиона рублей, минимальный шаг торгов – 125 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 26 мая, а сами торги состоятся 30 мая.