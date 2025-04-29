Перевернувшийся грузовик полностью заблокировал движение.
На трассе федерального значения Омск – Тюмень, в народе называющейся «трассой смерти», произошел серьезный инцидент. Из-за сильного порывистого ветра грузовой автомобиль марки MAN с прицепом, загруженным строительным пенопластом, перевернулся неподалеку от населенного пункта Заводоуковск. Об этом сообщает телеграм-канал «Омский новостной поезд».
Водитель крупногабаритного транспорта своевременно среагировал на сложившуюся ситуацию и остался невредимым. Тем не менее транспортное средство полностью заблокировало проезд для остальных транспортных средств.
Экипажи оперативных служб экстренно прибыли на место происшествия и начали ликвидационные работы по освобождению проезжей части от упавшего автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивный режим движения по оставшейся свободной полосе трассы, обеспечив возможность проезда в обоих направлениях.