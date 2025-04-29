Юные и молодые клиенты стали в 2,5 раза активнее пользоваться программой лояльности «Сбера».

С начала 2025 года более 40 млн бонусов «Спасибо» использовали держатели «СберКарт» школьного возраста в регионах Сибири. Они сэкономили аналогичную сумму в рублях на покупках в супермаркетах, кафе, магазинах одежды, на транспорте и других категориях расходов.

Кратный рост популярности программы лояльности «СберСпасибо» среди молодежи наблюдается во всех регионах Сибири. Сегодня уже каждый десятый пользователь программы лояльности «Сбера» – младше 18 лет.

– Мы рады, что аудитория программы лояльности «СберСпасибо» молодеет, – сказал председатель Сибирского банка «Сбера» Дмитрий Солнцев. – Кешбэк – важная составляющая финансовой грамотности. Она дает возможность копить и экономить, что бывает особенно важно для школьника, ведь большинство ребят еще не имеет постоянного дохода.

В среднем пользователи-школьники стали в 2,5 раза активнее тратить бонусы в рамках программы. В Кузбассе рост превысил 300 %. А больше всех с помощью бонусов сэкономили ребята из Красноярского края – почти 10 млн рублей.

Всего благодаря своему участию в программе жители регионов Сибирского банка только с начала 2025 года сэкономили более 2,6 млрд рублей. К «СберСпасибо» подключилось большое количество партнеров, где можно оплатить бонусами до 99 % стоимости товара или услуги. В числе участников программы «Губернские аптеки», сеть АЗС «Юнигаз», магазины Kari и десятки других брендов.

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