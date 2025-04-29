ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 планируют перевести на природный газ, но сроки реализации проекта пока не определены.

Перевод омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, принадлежащих АО «ТГК-11», с угля на природный газ позволит значительно снизить объемы выбросов в городе. Как сообщили NGS55.RU в Министерстве энергетики Омской области, предприятие сегодня производит более чем 56 % от общего объема загрязняющих выбросов.

АО «ТГК-11», зарегистрированное в 2005 году, управляет тремя тепловыми электростанциями в Омске, а также сбытовой компанией АО «Омск РТС». По итогам 2023 года выручка компании составила 27 миллиардов рублей, чистая прибыль – 195 миллионов. Контрольный пакет акций принадлежит государственной корпорации «Интер РАО».

Как пояснили в минэнерго, конкретные сроки перевода ТЭЦ на газ пока не определены: реализация проекта требует масштабной реконструкции котельного оборудования и систем подачи топлива. После перехода на природный газ выбросы загрязняющих веществ сократятся на 79 тысяч тонн в год. Также будет устранена проблема накопления золошлаков.

На данный момент вопрос о газификации ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 рассматривается на федеральном уровне в Министерстве энергетики России при участии ПАО «Интер РАО» и ПАО «Газпром».