Прославленный спортсмен заявил о равнодушии тренера к будущему клуба и его системе.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об отношении к команде главного тренера омского «Авангарда» Ги Буше. По его мнению, канадцу неинтересна жизнь команды, а также ее будущее.

– Буше уже собрал вещички и не остался в Омске на полуфинал плей-офф МХЛ между «ястребами» и Санкт-Петербургом. Вот для меня главный показатель его отношения к «Авангарду», к системе, к будущему клуба, – цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

Спортсмен отметил, что ситуация с Ги Буше вновь поднимает для Омска болезненную тему отношения к местным легендам и приглашения временных специалистов.

По его мнению, отсутствие прочного ментального фундамента мешает «Авангарду» строить устойчивое будущее. Но при этом признал, что в этом сезоне Буше пришел в клуб в непростых условиях: команда была собрана из игроков, списанных другими клубами, которым приходилось бороться за место в составе, и только благодаря совместным усилиям им удалось добиться результата.