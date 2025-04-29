Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Температура воздуха от +6 до +11 градусов, ветер усилится до 25–28 метров в секунду.

Сегодня, 29 апреля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +6...+11 °C.

Согласно прогнозу, в Омске и в области облачно, с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Направление ветра юго-западное, его скорость составит 15–20 м/с, в отдельных районах до 25–28 м/с.

Атмосферное давление будет расти.

1037Алексей Новиков
·Общество

Температура воздуха от +6 до +11 градусов, ветер усилится до 25–28 метров в секунду.

Сегодня, 29 апреля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +6...+11 °C.

Согласно прогнозу, в Омске и в области облачно, с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Направление ветра юго-западное, его скорость составит 15–20 м/с, в отдельных районах до 25–28 м/с.

Атмосферное давление будет расти.

1037Алексей Новиков