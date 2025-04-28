Омичам напомнили телефоны аварийных служб.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, непогода, которая обрушилась на Омскую область, сохранится до завтрашнего утра. Местами по Омской области ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более, сильный ливень, крупный град, гроза.

Сотрудники МЧС советуют омичам не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи; не парковать машину там, где на нее может что-то упасть.

Номера аварийно-диспетчерских служб:

АО «Омскэлектро» – т. 53-60-60, САО – 65-33-19, КАО – 55-05-57, ЛАО, ЦАО и ОАО – 32-22-15;

«Омскэнерго» – филиал ПАО «Россети Сибирь», – т. 355-452, 355-252;

Единая диспетчерская служба Омска – 78-78-78;

Диспетчерская служба Минэнерго – 357-806.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций сообщайте по телефону 101