Омск-Информ
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·Происшествия

Следственный комитет начал проверку в связи с гибелью мужчины.
В минувшую субботу, 26 апреля, в Москаленском районе Омской области утонул 30-летний мужчина. Это произошло днем во время рыбалки на озере возле деревни Старо-Лузино.
Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, деревянная лодка перевернулась от сильного порыва ветра. Лодку нашли на берегу. Тело мужчины еще ищут.
Андрей Андреев
·Происшествия

Следственный комитет начал проверку в связи с гибелью мужчины.
В минувшую субботу, 26 апреля, в Москаленском районе Омской области утонул 30-летний мужчина. Это произошло днем во время рыбалки на озере возле деревни Старо-Лузино.
Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, деревянная лодка перевернулась от сильного порыва ветра. Лодку нашли на берегу. Тело мужчины еще ищут.
Андрей Андреев