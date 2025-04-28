Омск-Информ
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·Общество

Мужчина жил в селе Шухово Знаменского района.
На СВО погиб житель Знаменского района Омской области Владимир Глебко. Прощание с ним состоялось сегодня в селе Шухово.
– Проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Глебко Владимир Владимирович. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким, – сообщил врио главы Знаменского района Евгений Леухин.
Подробности о жизни омича он не сообщает.
Андрей Андреев
·Общество

Мужчина жил в селе Шухово Знаменского района.
На СВО погиб житель Знаменского района Омской области Владимир Глебко. Прощание с ним состоялось сегодня в селе Шухово.
– Проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Глебко Владимир Владимирович. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким, – сообщил врио главы Знаменского района Евгений Леухин.
Подробности о жизни омича он не сообщает.
Андрей Андреев