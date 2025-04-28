Солдат погиб в 1942 году.

Сегодня, 28 апреля, в Дружинском сельском поселении Омского района прошла акция «Эхо войны». Она была посвящена торжественному ритуалу воинского перезахоронения останков бойца Нурахмета Хасенова, который пал во время Великой Отечественной войны.

Бойца и его личные вещи нашли в Волгоградской области, после чего региональная молодежная организация по увековечению памяти погибших при защите Отечества и Павлодарский поисковый отряд обратились в администрацию Омского района с просьбой предать останки солдата родной земле.

Красноармеец Нурахмет Хасенов родился в 1908 году. Он погиб в 1942 году. Его останки обнаружили этой весной и решили перезахоронить на мусульманском кладбище Дружинского поселения.

На мероприятии присутствовали глава района Геннадий Долматов, руководитель военкомата Омской области полковник Вячеслав Верхоланцев, Герой Советского Союза Николай Кравченко, а также глава Павлодарского поискового отряда Александр Шитов. В конце акции останки солдата захоронили под звуки военного оркестра, а личные вещи передали в музей Дружинской общеобразовательной школы.