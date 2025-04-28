Омск-Информ
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·Общество

Подачу тепла остановят через неделю.
Отопление в Омске начнут отключать 5 мая. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Шелест.
– Дал поручение своему первому заместителю Евгению Фомину и главам округов отработать с ресурсниками и управляющими компаниями организацию процесса, поскольку он носит этапный характер, – сообщил мэр.
Отметим, что в прошлом году датой отключния отопления было 13 мая.
·Общество

Подачу тепла остановят через неделю.
Отопление в Омске начнут отключать 5 мая. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Шелест.
– Дал поручение своему первому заместителю Евгению Фомину и главам округов отработать с ресурсниками и управляющими компаниями организацию процесса, поскольку он носит этапный характер, – сообщил мэр.
Отметим, что в прошлом году датой отключния отопления было 13 мая.