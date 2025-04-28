Собутыльник сразу же побежал в ломбард.

В омскую полицию обратился 42-летний житель Советского округа, заявив, что два дня назад у него похитили два мобильных телефона общей стоимостью 6 тысяч рублей. Потерпевший первоначально не сообщал о происшествии, полагая, что вор вернет телефоны добровольно.

Позже выяснилось, что инцидент произошел в комнате общежития на улице Магистральной, где проживал пострадавший. Там он пил спиртное с человеком, с которым познакомился на улице. Однажды гость попросил телефон, чтобы зайти в социальную сеть, но, когда владелец попросил вернуть гаджет, нападавший ударил его и скрылся с телефоном. На следующий день история повторилась: знакомый опять появился у потерпевшего и попросил телефон уже для звонка. Хозяин пошел за помощью к соседям, но в этот момент злоумышленник снова тайно похитил второй телефон.

Полицейские быстро вычислили личность преступника по записям с камер видеонаблюдения. Оказалось, что это 31-летний житель Любинского района, вышедший из тюрьмы месяц назад. Его задержали на улице Магистральной и доставили в отдел полиции.

Совершенные поступки квалифицируются как грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ) и кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Советский районный суд Омска, рассмотрев ходатайство следователя, отправил мужчину под стражу.