Одногруппница оставила на девочке 16 кровоподтеков.

Прокуратура Октябрьского округа Омска провела проверку после обращения горожанки в соцсетях. Она пожаловалась на то, что ребенка покусали в детсаду.

Осенью прошлого года мать одной из воспитанниц детского сада № 23 на улице Кирова в Омске отвела свою дочь в младшую группу. В 10 часов ей позвонили из учреждения и сообщили, что ее ребенка покусали.

Как выяснилось после, дети остались в группе без присмотра взрослых. Старший воспитатель повела детей на фотосессию, а младшая была в буфетной зоне помещения, помогая одному из детей наливать воду. Пока взрослые не видели, одна из воспитанниц покусала свою 3-летнюю одногруппницу, оставив на ее теле 16 кровоподтеков.

Следователи посчитали, что образовательное учреждение не обеспечило охрану жизни и здоровья ребенка, а также контроль за воспитанниками и их безопасным пребыванием в детском саду.

Заведующая детским садом привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Также суд постановил взыскать с садика 100 тысяч рублей в пользу семьи покусанной девочки в счет компенсации морального вреда. Судебное решение пока не вступило в законную силу.