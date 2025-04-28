Омск-Информ
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·Спорт

Экс-наставник омичей ищет себе команду.

Бывший наставник клуба «Авангард» Дмитрий Рябыкин заявил «Матч ТВ», что хочет возглавить команду в предстоящем сезоне КХЛ.

– Надеюсь в следующем сезоне вернуться в КХЛ. Попробую найти работу главным тренером, а там видно будет, – заявил тренер. 

Кроме того, он сообщил, что не вел переговоры с хабаровским «Амуром» и отметил, что конкретных предложений ему вовсе не поступало.

Напомним, что в КХЛ Рябыкину удалось поработать в омском «Авангарде», в том числе в качестве главного тренера, в подмосковном «Витязе» – главным тренером и помощником в «Магнитке». В сезоне-2024/2025 он нигде не работал.

·Спорт

Экс-наставник омичей ищет себе команду.

Бывший наставник клуба «Авангард» Дмитрий Рябыкин заявил «Матч ТВ», что хочет возглавить команду в предстоящем сезоне КХЛ.

– Надеюсь в следующем сезоне вернуться в КХЛ. Попробую найти работу главным тренером, а там видно будет, – заявил тренер. 

Кроме того, он сообщил, что не вел переговоры с хабаровским «Амуром» и отметил, что конкретных предложений ему вовсе не поступало.

Напомним, что в КХЛ Рябыкину удалось поработать в омском «Авангарде», в том числе в качестве главного тренера, в подмосковном «Витязе» – главным тренером и помощником в «Магнитке». В сезоне-2024/2025 он нигде не работал.