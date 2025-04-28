Омичу грозит до 4 лет тюрьмы.

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в вечернее время 11 июля прошлого года омич подшофе на велосипеде сбил 65-летнюю пенсионерку во дворе дома на улице 3-я Молодежная в Октябрьском округе Омска. Женщина упала и ударилась головой об асфальт. От падения на асфальт пенсионерка получила черепно-мозговую травму, от которой спустя 2 месяца умерла в больнице.

Вину в совершении преступления велосипедист признал полностью, но ущерб возместить не попытался.

Уголовное дело прокуратура направила в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Омичу грозит до 4 лет тюрьмы.