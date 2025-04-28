С 1 мая рейс №95 вернется к привычной схеме движения после ремонта конечной остановки.
Сегодня, 28 апреля, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале объявил о восстановлении остановки на маршруте городского автобуса № 95.
Этот автобус соединяет Кировский и Ленинский районы Омска, проезжая через центральную часть города. Ранее он курсировал между стройрынком «Южный» и СТЦ «МЕГА». Некоторое время назад маршрут сократился примерно на несколько сотен метров от строительного рынка до территории «Пассажирского предприятия № 4». Это произошло из-за плохого состояния разворотной площадки и отсутствия удобств для водителей автобусов. Маршрут сократили, чтобы привести дорогу у рынка в порядок. И вот теперь автобус станет курсировать по прежней схеме.
– После проведения работ по отсыпке щебнем разворотной площадки конечной остановки «Строительный рынок «Южный» специалистами департамента транспорта и городского хозяйства было выполнено комиссионное обследование данного участка. По результатам осмотра было принято решение о возможности возобновления движения автобусов по установленному маршруту 95 по схеме СТЦ Мега – Стройрынок «Южный», – сообщил мэр города.
С1 мая автобусы №95 вновь начнут следовать по старому маршруту.