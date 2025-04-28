Служитель Фемиды вернулся на свой пост, который занимал с 2016 года.

В минувшую пятницу, 25 апреля, Квалификационная коллегия судей Омской области провела заседание. По итогам собрания было дано согласие на привлечение судьи в отставке Алексея Лукши в качестве судьи Куйбышевского районного суда города Омска сроком до одного года ввиду наличия вакансии в суде.

Ранее судья уже занимал пост в этом суде. Как следует из указа президента № 437, он был назначен председателем Куйбышевского районного суда города Омска в 2016 году сроком на 6 лет.

Также коллегия удовлетворила заявления о прекращении полномочий судей. С 30 сентября полномочия сдает Вячеслав Белоусов, председатель Называевского городского суда Омской области. Бузуртанова Любовь, заместитель председателя Первомайского районного суда Омска, прекращает полномочия 7 июля 2025 года.

Также судейские мантии снимут: Соколова Татьяна, мировой судья судебного участка № 30 в Таврическом судебном районе Омской области (5 мая), и Татаринова Вера, мировой судья судебного участка № 44 в Кировском судебном районе Омска (5 июня).