В Советском округе вспыхнула девятиэтажка.

Сегодня ночью, 28 апреля, жильцы девятиэтажного дома в Советском округе Омска оказались в экстренной ситуации. Около часа ночи жильцы заметили густой дым, идущий из квартиры на втором этаже здания. Незамедлительно прибывшие сотрудники МЧС оперативно приступили к эвакуации людей.

До прибытия пожарных самостоятельно покинули здание десять человек. Спасатели провели дополнительную эвакуацию, выведя еще четырнадцать жильцов, среди которых были два ребенка. Огонь охватил площадь около 15 квадратных метров, на месте работали четыре специализированных подразделения газодымозащитников, 17 сотрудников МЧС России и 5 единиц техники.

Оперативные действия спасателей позволили потушить пламя за два часа. После ликвидации огня внутри помещения обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Причины произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС России.