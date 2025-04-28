Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Температура воздуха поднимется до +25 °C.
Сегодня, 28 апреля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +20...+25 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Направление ветра юго-западное, его скорость составит 7–12 м/с, в отдельных регионах до 15–20 м/с.
Атмосферное давление будет падать.
Мария Филимонова
·Общество

Температура воздуха поднимется до +25 °C.
Сегодня, 28 апреля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +20...+25 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Направление ветра юго-западное, его скорость составит 7–12 м/с, в отдельных регионах до 15–20 м/с.
Атмосферное давление будет падать.
Мария Филимонова