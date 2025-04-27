Всего в мае предусмотрено 18 рабочих и 13 выходных дней.

На следующей неделе у омичей, как и у всех россиян, будет три рабочих дня: с 28 апреля по 30 апреля. Среда, 30 апреля, будет сокращенным на один час предпраздничным рабочим днем.

Также россияне будут работать с 5 мая по 7 мая, сокращенного рабочего дня не будет, потому что праздничному Дню Победы, который выпадает на пятницу, не предшествует рабочий день.

Так что в мае 2025 года в России будут работать по три дня в течение двух недель.