Генеральный менеджер «ястребов» заявил, что, скорее всего, легионер останется в составе.

Сегодня. 27 апреля, в Омске на пресс-конференции по итогам сезона 2024/25 генеральный менеджер Алексей Сопин ответил на вопрос о легионерах в составе команды.

- Мы работаем в направлении усиления команды, не смотря в паспорт. Будем искать баланс во всем, в том числе, между россиянами и иностранцами, - сказал Сопин.

С канадским форвардом 28-летним Джованни Фьоре сейчас идут переговоры, и результат, скорее всего, будет в пользу омской команды.

- С Фьоре мы в процессе переговоров, основной момент: нас устраивает соотношение «цена/качество» этого хоккеиста. За такие деньги сейчас сложно найти хоккеиста и с российским паспортом. Думаю, в ближайшее время закроем этот вопрос, - отметил генменеджер «ястребов».

Фьоре попал в команду в сезоне 2024-2025, до этого он играл во владивостокском «Адмирале» .