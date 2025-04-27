Что не делают в Канаде, но в России – каждый день.

На ВК Видео вышел новый выпуск программы «Командировки». Серега рассказал о завершении хоккейного сезона 2024/2025 «Авангарда», последних матчах сезона с ярославским «Локомотивом», побывал в «G-Drive Арене» на закрытии, пообщался с фанатами и «ястребами» об их планах на межсезонье и записал интервью главного тренера Ги Буше.

Он рассказал, что с момента его приезда в Россию, в Омск, все относятся к нему наилучшим образом: клуб, руководство, болельщики, сотрудники – все, с кем ему довелось познакомиться.

– Очень по-доброму ко мне отнеслись, очень радушный прием. Я наслаждался каждой секундой своего пребывания здесь, – отметил Ги Буше.

По словам главного тренера «ястребов», разница в менталитетах чувствуется, но и сходство тоже. Однако возможность познакомиться с новыми людьми и обменяться опытом – все это он ценит, поскольку дает шанс научиться чему-то новому. Из того, что его поразило больше всего в России, Ги Буше отметил один факт.

– Из необычного – это то, что все здесь друг другу постоянно пожимают руки и отбивают кулачки. У нас это не принято. Да, мы жмем друг другу руки, но не каждый день и не постоянно. Тут же это происходит все время: перед матчем, после матча, на скамейке – это для меня было в новинку, и нужно было к этому привыкнуть, – отметил он.

Напомним, что канадец Ги Буше стал главным тренером команды «Авангард» в ноябре 2024 года. Под его началом «Авангард» занял шестую позицию в Восточной конференции КХЛ. В матчах плей-офф «ястребы» добрались до четвертьфинала. Контракт с ним продлен до 2027 года.