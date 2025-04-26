Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель автобуса не соблюдал дистанцию и въехал в легковушку.

Сегодня, 26 апреля, около 11:30 часов на 607 км федеральной трассы Тюмень – Омск произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Он ехал из Омска в Крутинку, в салоне находилось 24 пассажира.

По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса ПАЗ не соблюдал необходимую дистанцию и въехал сзади в легковой автомобиль «Тойота». В результате аварии медицинская помощь потребовалась 69-летней пассажирке иномарки. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Алексей Новиков
·Происшествия

Водитель автобуса не соблюдал дистанцию и въехал в легковушку.

Сегодня, 26 апреля, около 11:30 часов на 607 км федеральной трассы Тюмень – Омск произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Он ехал из Омска в Крутинку, в салоне находилось 24 пассажира.

По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса ПАЗ не соблюдал необходимую дистанцию и въехал сзади в легковой автомобиль «Тойота». В результате аварии медицинская помощь потребовалась 69-летней пассажирке иномарки. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Алексей Новиков