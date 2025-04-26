Павел Коледов отметил,​ что тяжело справился с поражением в четвертьфинале.

Защитник «Авангарда» Павел Коледов рассказал о победном голе «Локомотива» в овертайме седьмого матча 1/4 Кубка Гагарина, а также поделился своими чувствами после завершения встречи.

Игрок омской команды рассказал, что находился на льду в момент решающего гола.

– Было видно в трансляции, что клюшкой по борту сразу ударил. Тяжело. Из простой, общей ситуации вырос тот момент, плюс рикошет. Разбирали, конечно, потом, понимали, как можно было сыграть всем в том эпизоде, но все мы люди, не роботы, ошибаемся, – цитирует слова Коледова «Чемпионат».

Защитник «Авангарда» также рассказал, что сразу после поражения почувствовал полную опустошенность и апатию, однако сейчас ему удалось справиться с этими эмоциями и настроиться на новые цели.

– Тогда долго не было даже сил переодеться, поздно с ярославской арены ушел, потом долго пытался уснуть, – добавил «ястреб».

Коледов утверждает, что команда уверенно справлялась с любыми препятствиями, возникающими как на льду, так и за его пределами. По его словам, особенно успешной оказалась вторая половина сезона. Защитник отметил, что команда закончила чемпионат с высоко поднятой головой и намерена продолжать развиваться и совершенствоваться.