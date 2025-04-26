Ветер усилится до 24 м/с, возможны дожди, грозы и град.

Обь-Иртышское УГМС сообщает, что 29 апреля в Омской области ожидаются ухудшения погоды: усилится ветер с порывами до 15-20 м/с, местами до 24 м/с, пройдут дожди, на севере региона возможны осадки в виде мокрого снега, грозы и выпадение града.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются и 30 апреля. Погоду будет определять холодный фронт: ожидается сильный порывистый ветер скоростью 15-20 м/с, ночью местами до 24 м/с.

Омичам рекомендуют незамедлительно сообщать о возникших чрезвычайных ситуациях или авариях, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, в оперативную смену Главного управления МЧС России по Омской области. Помимо этого, граждане могут обратиться в ЕДДС города Омска.