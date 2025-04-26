Омск-Информ
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·Общество

Ежегодная красота раду​ет омичей всего одну-две недели.

Возле кинотеатра «Маяковский» распустились первые цветы сибирского абрикоса возрастом около сорока лет. Фотографиями поделился телеграм-канал «Омск_Путеводитель»

Его цветение напоминает знаменитую японскую сакуру: розовые лепестки распускаются раньше листьев и густо окутывают ветки дерева. Еще одно такое же дерево абрикоса только начинает расцветать в сквере Дзержинского. Ежегодно цветение сибирского абрикоса вызывает восторг у омичей, но насладиться зрелищем долго не удастся – цветы радуют глаз около 8–10 дней.

·Общество

Ежегодная красота раду​ет омичей всего одну-две недели.

Возле кинотеатра «Маяковский» распустились первые цветы сибирского абрикоса возрастом около сорока лет. Фотографиями поделился телеграм-канал «Омск_Путеводитель»

Его цветение напоминает знаменитую японскую сакуру: розовые лепестки распускаются раньше листьев и густо окутывают ветки дерева. Еще одно такое же дерево абрикоса только начинает расцветать в сквере Дзержинского. Ежегодно цветение сибирского абрикоса вызывает восторг у омичей, но насладиться зрелищем долго не удастся – цветы радуют глаз около 8–10 дней.