Работы проведут специалисты ПО «Полет».

Памятник ракете-носителю «Космос-3М», установленный в Октябрьском районе Омска в честь земляков, внесших большой вклад в развитие космонавтики, подвергнется реставрации спустя 14 лет после открытия. Об этом сообщил глава города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Работы по восстановлению ракеты будут осуществлять специалисты производственного объединения «Полет», входящего в состав АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева», совместно с департаментом культуры администрации города. Специалисты снимут старую краску и нанесут новое покрытие по всей длине ракеты. Покрытие будет долговечным и аналогично тому, что применяется на современных ракетах-носителях типа «Ангара».

Общая высота ракеты вместе с головной частью достигает 32,4 метра, а ее диаметр равен 2,4 метра. Для завершения всех запланированных мероприятий отведен срок десять дней.