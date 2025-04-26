Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло глубокой ночью.

Вчера, примерно в 02:55 в селе Новоермаковка Тарского района загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 49 квадратных метров.

С огнем боролись 7 сотрудников МЧС России, задействовав 4 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 03:52.

- На полу в доме было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, - сообщили в МЧС.

Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели.

·Происшествия

Возгорание произошло глубокой ночью.

Вчера, примерно в 02:55 в селе Новоермаковка Тарского района загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 49 квадратных метров.

С огнем боролись 7 сотрудников МЧС России, задействовав 4 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 03:52.

- На полу в доме было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, - сообщили в МЧС.

Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели.