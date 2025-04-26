Омск-Информ
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·Спорт

Нападающий выступает в КХЛ с 2020 года.

Вчера, 25 апреля, нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался по поводу своей дальнейшей судьбы в омском клубе.

– Пока не могу это комментировать. Я люблю «Авангард», Омск. Это будет мой приоритетный выбор на 100 %. Но мы пока работаем над этим, посмотрим, что будет в будущем. Я люблю все в Омске, ко мне здесь отлично относятся, – цитирует слова Буше «Чемпионат.ru».

31-летний форвард выступает в КХЛ с 2020 года. Практически всю карьеру в России он отыграл в составе «Авангарда», кроме сезона-2021/2022, когда он выступал за «Локомотив». В КХЛ он сыграл в 324 матчах, забил 165 голов и сделал 135 результативных передач. Из них в плей-офф форвард провел 60 встреч и набрал 51 (31+20) очко.

1692Алексей Новиков
·Спорт

Нападающий выступает в КХЛ с 2020 года.

Вчера, 25 апреля, нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался по поводу своей дальнейшей судьбы в омском клубе.

– Пока не могу это комментировать. Я люблю «Авангард», Омск. Это будет мой приоритетный выбор на 100 %. Но мы пока работаем над этим, посмотрим, что будет в будущем. Я люблю все в Омске, ко мне здесь отлично относятся, – цитирует слова Буше «Чемпионат.ru».

31-летний форвард выступает в КХЛ с 2020 года. Практически всю карьеру в России он отыграл в составе «Авангарда», кроме сезона-2021/2022, когда он выступал за «Локомотив». В КХЛ он сыграл в 324 матчах, забил 165 голов и сделал 135 результативных передач. Из них в плей-офф форвард провел 60 встреч и набрал 51 (31+20) очко.

1692Алексей Новиков