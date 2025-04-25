Ненастье ожидается до конца апреля.

По данным Обь-Иртышского УГМС, до 28 апреля в Омской области ожидается теплая и дождливая погода. Местами возможны грозы и град, а также порывы ветра до 15–20 м/с.

Температура 26 апреля днем составит +23…+28 градусов, по северо-западу +17…+22. Днем 27–28 апреля будет +20…+25, по северу +13…+18.

Во вторник, 29 апреля, ожидается ухудшение погоды. По данным Gismeteo, в этот день в Омске будет шторм.