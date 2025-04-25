Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Пострадавшего водителя легковушки спасают медики.
Сегодня около 14:30 на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области случилась авария. Как сообщили в полиции, в районе 825-го километра водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai, после чего столкнулся еще и с попутно двигавшимся автомобилем Scania.
Пострадал в этой аварии 33-летний водитель Hyundai. Мужчину доставили в больницу.
В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются полицейские.
Андрей Андреев
·Происшествия

Пострадавшего водителя легковушки спасают медики.
Сегодня около 14:30 на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области случилась авария. Как сообщили в полиции, в районе 825-го километра водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai, после чего столкнулся еще и с попутно двигавшимся автомобилем Scania.
Пострадал в этой аварии 33-летний водитель Hyundai. Мужчину доставили в больницу.
В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются полицейские.
Андрей Андреев