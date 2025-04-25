Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Городская администрация вынесла на общественное обсуждение проект планировки локации на окраине города на «Московке-2». 

Омская мэрия вынесла на общественное обсуждение проект планировки территории в районе строительного рынка «Южный», который расположен на «Московке-2». 

По данным Om1. ru, здесь планируют построить два торгово-административных здания. Их корпуса хотят возвести на территории бывшего, а теперь заброшенного кирпичного завода: между Транссибирской магистралью, южной веткой железной дороги и улицей 1-й Путевой.

По документам, еще в этой части города хотят построить два объекта делового управления и бытового обслуживания. Южнее строительного рынка может появиться парковка. Помимо этого, предстоит выполнить благоустройство возле новых объектов и высадить деревья.

·Экономика/Бизнес

Городская администрация вынесла на общественное обсуждение проект планировки локации на окраине города на «Московке-2». 

Омская мэрия вынесла на общественное обсуждение проект планировки территории в районе строительного рынка «Южный», который расположен на «Московке-2». 

По данным Om1. ru, здесь планируют построить два торгово-административных здания. Их корпуса хотят возвести на территории бывшего, а теперь заброшенного кирпичного завода: между Транссибирской магистралью, южной веткой железной дороги и улицей 1-й Путевой.

По документам, еще в этой части города хотят построить два объекта делового управления и бытового обслуживания. Южнее строительного рынка может появиться парковка. Помимо этого, предстоит выполнить благоустройство возле новых объектов и высадить деревья.