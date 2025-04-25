Омск-Информ
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·Общество

В родительских чатах весь день обсуждали смерть четвероклассника от конфеты с наркотиком.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на информацию о смертельном ЧП в одной из омских школ. В родительских чатах накануне распространили сообщение о четверокласснике, который скончался от конфеты с наркотиком. Как уточнили Om1.ru в УМВД по Омской области, подобных случаев в регионе не зафиксировано. 

Ложная информация подобного рода периодически появляется в соцсетях, меняется только география фейка.

Полиция призывает омичей к бдительности.

·Общество

В родительских чатах весь день обсуждали смерть четвероклассника от конфеты с наркотиком.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на информацию о смертельном ЧП в одной из омских школ. В родительских чатах накануне распространили сообщение о четверокласснике, который скончался от конфеты с наркотиком. Как уточнили Om1.ru в УМВД по Омской области, подобных случаев в регионе не зафиксировано. 

Ложная информация подобного рода периодически появляется в соцсетях, меняется только география фейка.

Полиция призывает омичей к бдительности.