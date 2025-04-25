Омск-Информ
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·Авто

Они образовались на метромосту, Красноярском тракте и других городских магистралях.
Омичи публикуют в популярных пабликах в соцсетях фотографии ям, образовавшихся на различных дорогах в городе. Так, вчера, 24 апреля, в яму на Красноярском тракте провалился колесом грузовик. 
Яма оказалась канализационным колодцем. Как сообщили в мэрии, в тот же вечер участок огородили. Колодец восстановят до конца недели.
Две огромные ямы также подстерегают водителей сразу за перекресечением Красноярского тракта с проспектом Королева (на участке до остановки «Мебельная фабрика»). Ямочный ремонт там чиновники обещают провести в течение сезона.
Жалобы на разбитые дороги поступают со всего города. По словам водителей, яма образовалась на подъеме на метромост со стороны торгового центра «Миллениум». На улице Арнольда Нейбута между 20-й и 24-й Линиями глубина ям, по словам горожан, превышает 30 см.
Андрей Андреев
·Авто

Они образовались на метромосту, Красноярском тракте и других городских магистралях.
Омичи публикуют в популярных пабликах в соцсетях фотографии ям, образовавшихся на различных дорогах в городе. Так, вчера, 24 апреля, в яму на Красноярском тракте провалился колесом грузовик. 
Яма оказалась канализационным колодцем. Как сообщили в мэрии, в тот же вечер участок огородили. Колодец восстановят до конца недели.
Две огромные ямы также подстерегают водителей сразу за перекресечением Красноярского тракта с проспектом Королева (на участке до остановки «Мебельная фабрика»). Ямочный ремонт там чиновники обещают провести в течение сезона.
Жалобы на разбитые дороги поступают со всего города. По словам водителей, яма образовалась на подъеме на метромост со стороны торгового центра «Миллениум». На улице Арнольда Нейбута между 20-й и 24-й Линиями глубина ям, по словам горожан, превышает 30 см.
Андрей Андреев