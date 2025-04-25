Омск-Информ
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·Общество

Проект включает увеличение площади путей и строительство новой ветки.

В омском мэрии запустили публичное обсуждение проектных решений по развитию территории вокруг железнодорожного узла «Карбышево-1» в Старом Кировске.

Разработанные планы предусматривают модернизацию железнодорожной инфраструктуры станции: увеличение площади путей путем строительства двух дополнительных линий для временного хранения железнодорожных вагонов, создание новой соединительной ветки, увеличение длины уже действующих пяти путей, устройство переезда и освещение территории.

Дополнительно предусмотрена застройка прилегающей площадки контейнерным терминалом, состоящим из двух складских комплексов, административного здания и торгового павильона.

Мария Филимонова
·Общество

Проект включает увеличение площади путей и строительство новой ветки.

В омском мэрии запустили публичное обсуждение проектных решений по развитию территории вокруг железнодорожного узла «Карбышево-1» в Старом Кировске.

Разработанные планы предусматривают модернизацию железнодорожной инфраструктуры станции: увеличение площади путей путем строительства двух дополнительных линий для временного хранения железнодорожных вагонов, создание новой соединительной ветки, увеличение длины уже действующих пяти путей, устройство переезда и освещение территории.

Дополнительно предусмотрена застройка прилегающей площадки контейнерным терминалом, состоящим из двух складских комплексов, административного здания и торгового павильона.

Мария Филимонова