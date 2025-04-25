Омск-Информ
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·Общество

Жизненно необходимый ресурс отключат из-за ремонтных работ. 

Сегодня, 25 апреля, компания «Омскоблводопровод» объявила, что из-за продолжения ремонтных работ на сетях ООО «Сибирский КПХ» с 10 часов утра временно прекращает водоснабжение южной части поселка Марьяновка. Вода будет отсутствовать до завершения ремонтных мероприятий, точные сроки окончания работ пока не определены.

Администрация Горьковского района заблаговременно оповестила население рабочего поселка Горьковское о полном прекращении водоснабжения. 28 апреля, в понедельник, с 10 утра до 17 часов вода перестанет поступать в жилые дома из-за временного отключения электричества на местной насосно-фильтровальной станции, вызванного необходимостью проведения профилактических мероприятий.

Алексей Новиков
·Общество

Жизненно необходимый ресурс отключат из-за ремонтных работ. 

Сегодня, 25 апреля, компания «Омскоблводопровод» объявила, что из-за продолжения ремонтных работ на сетях ООО «Сибирский КПХ» с 10 часов утра временно прекращает водоснабжение южной части поселка Марьяновка. Вода будет отсутствовать до завершения ремонтных мероприятий, точные сроки окончания работ пока не определены.

Администрация Горьковского района заблаговременно оповестила население рабочего поселка Горьковское о полном прекращении водоснабжения. 28 апреля, в понедельник, с 10 утра до 17 часов вода перестанет поступать в жилые дома из-за временного отключения электричества на местной насосно-фильтровальной станции, вызванного необходимостью проведения профилактических мероприятий.

Алексей Новиков