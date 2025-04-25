Мужчину остановил сотрудник ГИБДД, и водитель начал совершать одну ошибку за другой.

Исилькульский городской суд Омской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, который обвинялся сразу по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Покушение на мелкое взяточничество»).

Как сообщили в прокуратуре, 18 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, украл несколько мешков стройматериалов, загрузил их в свою машину и пытался уехать незамеченным.

Водителя остановили сотрудники ГИБДД. Поскольку мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде, он предложил инспектору взятку1000 рублей, надеясь избежать наказания. Полицейский отказался от денег и сообщил об инциденте своему руководству.

Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам ограничения свободы, а также запретил ему управлять транспортом на период 2 года 6 месяцев. Также, принимая во внимание позицию прокурора, суд постановил изъять принадлежащий мужчине автомобиль в пользу государства.